O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou o Inquérito Civil Público nº 5026/2025 para apurar possíveis irregularidades na venda de terrenos que pertenciam ao patrimônio do Sindicato dos Taxistas de Palmas (Sintaxi).\nA investigação é conduzida pelo promotor Rodrigo Grisi Nunes e tem como foco a comercialização de dois lotes localizados na quadra ASR-SE 85, no Plano Diretor Sul da capital. O sindicato e o presidente Eunice Rodrigues negam irregularidades.\nVeja abaixo os principais pontos para entender o caso.\nDoação com condições\nAs áreas foram doadas pelo Governo do Tocantins ao Sintaxi em 2004, por meio da Lei nº 1.503. A legislação que autorizou a doação estabeleceu algumas condições para o uso dos terrenos.\nEntre elas estava a finalidade específica de atender aos interesses da categoria dos taxistas, incluindo a construção da sede administrativa do sindicato no prazo de até 60 meses.