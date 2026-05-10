(Secom Palmas/ Divulgação)\nCom a decisão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a gestão das Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPAs) seguirá sendo feita pela entidade filantrópica Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SCMI). A terceirização deve seguir pelo menos até o julgamento do mérito da ação popular que questiona a contratação, na Justiça Estadual.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: STJ derruba suspensão da gestão compartilhada das UPAs de Palmas\nO novo modelo de gestão das unidades foi anunciado em março de 2026 e começou a valer em abril. O contrato é no valor de R$ 139.197.927,12 e tem um prazo de 12 meses. A instituição é responsável pela gestão dos serviços das unidades, incluindo a contratação de profissionais para o atendimento à população.