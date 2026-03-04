O engenheiro civil Flávio Tomaz de Aquino Musse, de 63 anos, foi absolvido pela morte do estudante David Lucas de Miranda, de 8 anos, após a criança cair de uma altura de 13,8 metros de um toboágua em manutenção em um parque aquático de Caldas Novas. O acidente foi no dia 13 de fevereiro de 2022, um domingo à tarde. O gerente Cristiano Vilela Reis, de 42 anos, que também respondia pelo crime havia aceitado um acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e não passou por julgamento.\nDavid morreu após subir em um brinquedo interditado que estava sem proteção para impedir o acesso de pessoas não autorizadas. As rampas do toboágua, que imitava um vulcão, haviam sido retiradas, e o garoto conseguiu subir pela escada no interior da estrutura ao passar pela única entrada possível, que não estava devidamente lacrada. A criança foi socorrida no local pelos guarda-vidas e por uma enfermeira do empreendimento, além de socorristas do Samu e dos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Caldas.