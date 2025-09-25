Os estudantes que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 podem se inscrever para participar de aulas gratuitas de revisão em Palmas. As vagas, destinadas a jovens de 15 a 29 anos, começam neste sábado (27) e seguem até 30 de novembro, sempre aos finais de semana.\nSerão disponibilizadas 200 vagas presenciais. Serão 100 na sede da Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP), na Quadra Arso 41, aos domingos das 8h às 12h, e outras 100 na Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, no Setor Santa Fé II, aos sábados das 13h às 17h.\nVeículos e sucatas serão leiloados com lances a partir de R$ 50 no Tocantins; confira\nEspetáculo destaca resistência e identidade das quebradeiras de coco babaçu\nA programação do curso prevê simulados periódicos, correção orientada de redações e entrega de materiais de apoio, além de estratégias e dicas de estudo para o Enem.