-Vídeo POP: Cybertruck (1.3439160)\nQuem solicita uma viagem por aplicativo em Anápolis pode ser surpreendido pela presença imponente de um Tesla Cybertruck na porta. Ao volante está Aurélio Rosa, de 37 anos, que embora cumpra oficialmente todos os requisitos de um motorista da Uber, é na verdade um engenheiro eletricista que trabalhou por quase uma década na própria Tesla, nos Estados Unidos (confira vídeo acima).\nEm entrevista ao O POPULAR, o engenheiro explicou que a iniciativa de atuar como motorista de aplicativo surgiu como um experimento social e uma forma de democratizar o acesso à tecnologia. Segundo ele, o objetivo principal é observar o impacto do veículo no cotidiano das pessoas.\nSempre tive essa curiosidade para ver como é a reação das pessoas ao estarem em contato com essa tecnologia. Vi o Uber como uma forma de ajudar as pessoas no dia a dia, oferecendo um serviço e, ao mesmo tempo, podendo conversar sobre a tecnologia do carro de uma forma mais descontraída", explicou.