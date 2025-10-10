O empresário Fábio Rodrigues de Farias, que desapareceu em abril de 2025 durante uma pescaria no rio Araguaia, era réu em um processo por homicídio no trânsito e seria julgado pelo Tribunal do Júri, nesta quinta-feira (9), junto com outros dois acusados. Por causa do desaparecimento, a defesa solicitou à Justiça a declaração de morte presumida dele e conseguiu suspender o julgamento.\nO advogado do empresário no processo confirmou a suspensão. "A morte dele é presumida até que o Poder Judiciário dê o óbito para que a família possa juntar aos autos".\nA decisão que suspendeu julgamento de Fábio Rodrigues foi assinada pelo juiz Cledson José Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, no dia 5 de setembro de 2025. Os outros dois réus foram julgados nesta quarta-feira (9), sendo que um foi absolvido e o outro condenado.