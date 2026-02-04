Um empresário sofreu uma tentativa de assassinato após criminosos utilizarem um drone para lançar uma granada contra a casa dele, em Itaberaí, no noroeste de Goiás. O ataque foi motivado por uma dívida agrícola estimada em R$ 1,5 milhão, segundo as investigações.\nDe acordo com a polícia, os criminosos fizeram duas tentativas de ataque entre os dias 15 e 17. Na primeira, a granada ficou presa ao drone e não explodiu. Dois dias depois, o grupo voltou ao local com um segundo equipamento, tentando resgatar o primeiro drone com o uso de uma corda e um gancho, mas a ação também falhou e os dois aparelhos caíram próximo à residência.\nSegundo a polícia, o artefato tinha alto poder letal e poderia atingir não só a família do empresário, mas também moradores vizinhos.\n“O que evitou uma tragédia maior foi uma falha técnica. Era um artefato de alto poder letal, capaz de matar qualquer pessoa num raio significativo”, afirmou o delegado Kleber Rodrigues, responsável pelo caso.