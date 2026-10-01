Avião no qual empresário estava havia decolado de Goiânia rumo ao Pará e caiu na zona rural de Divinópolis (TO) (Reprodução/Instagram Ebert Sousa)\nO empresário goiano Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, que morreu em um acidente aéreo nesta quarta-feira (30), no Tocantins, atuava com empresas do ramo de comunicação visual.\nEbert era proprietário da Neo Consult Comércio e Serviços, empresa que atua com a montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização. Ele morava em Goiânia.\nAvião que caiu no TO saiu de Goiânia, fez escala em Gurupi e seguia para o Pará\nPiloto e empresário morrem na queda de aeronave no Tocantins\nVeja quem era o empresário que morreu em queda de avião em Divinópolis\nO acidente\nO acidente aconteceu na zona rural de Divinópolis, cidade que fica a 130 quilômetros de Palmas. Segundo a TV Anhanguera, a aeronave de pequeno porte saiu de Goiânia (GO) com destino ao Pará. Momentos antes do acidente, o avião teria parado para abastecer em Gurupi.