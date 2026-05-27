O empresário que comprou seis composições de Marília Mendonça, pediu R$ 1,8 milhão de indenização por descumprimento de contratos, mas foi condenado a pagar mais de R$ 175 mil. Segundo a alegação do empresário ao processar a cantora, Marília teria vendido duas das seis canções que ele havia comprado.\nO g1 não conseguiu o contato dos advogados do empresário e tentou contato com os advogados do espólio da cantora, mas não teve retorno. Apesar do empresário ter pedido uma indenização milionária, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) decidiu que o valor a ser pago para ele seria fixado em R$ 60 mil, o que corresponde a 3% do valor solicitado.\nNa mesma decisão, o valor dos honorários dos advogados do espólio de Marília foi fixado em 10% sobre valor da indenização de R$ 60 mil. Mas os advogados alegaram que a porcentagem deveria ser calculada com base no valor que a cantora deixou de pagar para o empresário, que seria pouco mais de R$ 1,7 milhão.