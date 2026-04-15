Júlio César de Araújo foi morto durante discussão motivada po rdívida, segundo a polícia. (Reprodução/TV Anhanguera)\nO empresário Júlio César de Araújo, de 55 anos, morto a tiros durante uma discussão em Ceres, tinha uma dívida de cerca de R$ 300 mil com o suspeito do crime, José Alves Carneiro, de 57 anos, segundo a Polícia Civil. O fazendeiro foi preso preventivamente na segunda-feira (13), após se apresentar à polícia. Segundo a investigação, esse impasse financeiro teria desencadeado a discussão, as agressões e, por fim, o homicídio.\nEm depoimento ao delegado Nelinho Almeida, José informou que emprestou entre R$ 307 mil e R$ 317 mil à vítima durante o período da pandemia. Ainda segundo o depoimento, Júlio vinha pedindo prazo para quitar o débito, mas, recentemente, passou a negar a dívida e afirmou que não faria o pagamento.