Um empresário de 33 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga na saída de uma festa, na madrugada deste domingo (26), na Avenida Coronel Bento de Godoy, em frente à Cabanas Danceteria, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), Thiago Dias Mendonça foi atingido por um golpe de faca no tórax por um homem de 61 anos, que estava em uma motocicleta.\nO nome do suspeito não foi divulgado, portanto, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil (PC) para obter mais informações, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, apuradas pelo g1, a confusão começou por causa do bloqueio da passagem de uma motocicleta, conduzida pelo suspeito, e evoluiu para agressões físicas e, por fim, o golpe de faca.