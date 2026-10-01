Saymon Sousa Silva morreu aos 39 anos (Reprodução/Instagram de Samea Emerique)\nO empresário Saymon Sousa Silva, de 39 anos, morreu após uma caminhonete capotar na BR-153, em Guaraí, região centro-norte do Tocantins, nesta quarta-feira (30). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h45, no km 309 da rodovia.\nSaymon era o único ocupante da caminhonete e ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizou o resgate, e a vítima seguiu em estado grave para o Hospital Regional de Guaraí, mas morreu.\nAvião que caiu no TO saiu de Goiânia, fez escala em Gurupi e seguia para o Pará\nPrefeitura de Araguaína é investigada por pagar R$ 135 mil por palestra\nPF investiga esquema de extração ilegal de manganês e bloqueia R$ 2,1 milhões\nA PRF, o Corpo de Bombeiros Militar e a perícia atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos no local. As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda estão em apuração.