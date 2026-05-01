O empresário rural Hélio Lourenço Nevack, de 66 anos, morreu após cair em uma represa durante uma pescaria em uma propriedade rural em Pium, na região central do estado.\nProprietário de fazendas na região, ele era bastante conhecido. A Prefeitura de Paraíso informou que ele era pai da subsecretária municipal de saúde, Lívia Milhomem, e emitiu nota de pesar.\nO velório está sendo realizado no auditório da Prefeitura de Paraíso do Tocantins e o sepultamento será no Cemitério Bom Jesus, na tarde deste sábado (1º).\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM\nAcusado de matar morador de rua em Palmas vai a júri popular\nComo foi o acidente\nSegundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada com a informação de que um homem havia caído em uma represa enquanto pescava e não retornou à superfície.