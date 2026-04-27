Empresário é morto ao se negar a vender fiado em Goiânia, diz polícia (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm empresário morreu após ser esfaqueado durante uma discussão em uma distribuidora de bebidas em Goiânia. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, o crime aconteceu depois que o suspeito tentou comprar bebida fiado e teve o pedido negado.\nVeja a reportagem no Bom Dia Goiás: Dono de distribuidora é morto a facadas por se negar a vender fiado\nO g1 não consegui contato com a defesa do suspeito. A identidade dele não foi informada.\nDe acordo com a apuração, o suspeito foi até o estabelecimento e pediu uma bebida fiado, mas o dono da distribuidora recusou a venda. Após a negativa, o suspeito arremessou uma lata de cerveja contra a vítima. Em seguida, o comerciante saiu do local e entrou em luta corporal com o autor. Durante a briga, o suspeito desferiu um golpe de faca no braço esquerdo da vítima.