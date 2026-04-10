O empresário Júlio César de Araújo, de 55 anos, foi morto a tiros nesta sexta-feira (10) na porta da loja de autopeças que trabalhava, em Ceres, na região central de Goiás. O autor dos disparos, de 57, conseguiu fugir do local. Nenhum suspeito ainda foi preso.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu durante a manhã, na Avenida Rui Barbosa, no Centro da cidade. Conforme a Polícia Civil (PC), a vítima se envolveu em uma discussão ainda dentro da loja que evoluiu para agressões físicas com o autor.\nTécnica de enfermagem que morreu durante atendimento em acidente exerceu função com compromisso e amor, diz Samu\nGurupi em luto: morte de engenheiro e empresário Guilherme Pedroza comove a cidade\nHomem de 47 anos é encontrado morto dentro de carro, em Palmas