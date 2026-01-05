O empresário Bruno Guerra da Silva, de 44 anos, foi morto a tiros às margens do Lago Corumbá, em Caldas Novas, na região sul de Goiás, na tarde de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, um homem de 33 anos também foi baleado.\nDe acordo com a PM, o suspeito de 42 anos dirigia uma moto aquática quando começou a discutir com um dos funcionários de um guarda-barco. Em seguida, o homem teria ido até o seu apartamento, onde pegou uma arma e retornou ao local, momento em que atirou no proprietário do estabelecimento.\nCorpo de adolescente que desapareceu após caiaque virar no Lago Corumbá é encontrado\nHomem é assassinado com golpe de arma branca após discussão em bar, diz PC\nJustiça decreta prisão preventiva de suspeito de assassinar esposa a facadas em Palmas\nO suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante. Marcelo Martins Gomes passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (5) e permanece preso.