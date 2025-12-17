Crime aconteceu na Avenida Tocantins, em Taquaralto (Matheus Dias/TV Anhanguera)\nO empresário Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos, foi assassinado com uma facada em frente à própria loja quando tentava impedir um roubo no local. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17), na região sul de Palmas. O caso foi registrado com latrocínio, roubo seguido de morte, e Polícia Militar (PM) faz buscas pelo suspeito.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Empresário é assassinado a facadas na própria loja em Taquaralto\nO homicídio aconteceu por volta das 3h, na Avenida Tocantins, em Taquaralto. Ele teria entrado em luta corporal com o criminoso e acabou atingido por um golpe de faca em uma artéria.\n"Devido à porta de entrada estar quebrada, um blindex. Ele estava dormindo na loja no intuito de vigiar o estabelecimento dele. Por volta das 3h30, recebemos informação de que havia uma pessoa ensanguentada na porta do estabelecimento. A Polícia Militar foi averiguar a situação e encontrou a vítima em óbito", explicou Acácio Pimentel, comandante do 6º Batalhão da PM.