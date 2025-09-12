Um empresário foi encontrado morto no quarto de um motel na região sul de Palmas. O corpo foi localizado por funcionários na manhã desta sexta-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso para entender o que aconteceu.\nConforme apurado pela TV Anhanguera, o homem teria entrado no motel na tarde desta quinta-feira (11). Depois de horas, os funcionários estranharam que ele não havia saído do quarto. Ao verificar o local, encontraram o empresário sem vida.\nA Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que "em respeito a privacidade da vítima e da família, o nome do homem não será divulgado".\nMulher é assassinada com golpes de faca na frente dos filhos\nPolícia Militar encontra fábrica clandestina para montagem de armas e prende suspeito\n'Alegre e brincalhão', diz tia de estudante que morreu ao tentar desviar de carro e bater em árvore