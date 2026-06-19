O empresário Ricardo Silva Guimarães, de 48 anos, foi encontrado morto no lago do Parque da Cidade, em Anápolis, na região central de Goiás. Ele estava desaparecido desde terça-feira (16), após não ser localizado na casa onde morava, em Jataí, a cerca de 400 km de distância. O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de latrocínio, quando há roubo seguido de morte.\nO desaparecimento foi comunicado à polícia pela irmã da vítima. Segundo apuração da TV Anhanguera, ela decidiu ir até a residência do empresário após não conseguir contato com ele. Ao chegar ao local, encontrou o portão semiaberto, o ar-condicionado ligado, a cama sem lençol e o carro de Ricardo, um BYD Song Pro, fora da garagem.\nO corpo foi encontrado na quarta-feira (17), mas a identidade da vítima foi confirmada na quinta-feira (18). Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.