Wilfredo Akira Miamura, empresário de 49 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nWilfredo Akira Miamura, empresário de 49 anos condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato de Leonam Fernandes Alves, morreu nesta quinta-feira (28), em Palmas. Ele estava custodiado na Unidade Penal Regional da capital e passou mal dentro da unidade prisional.\nVeja a reportagem completa no JA1: Empresário condenado por homicídio morre após passar mal em unidade prisional\nSegundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), o detento apresentou complicações de saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente para prestar socorro.\nAinda conforme a pasta, Wilfredo já estava em parada cardiorrespiratória quando recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP).