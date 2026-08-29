Arma e bala usadas no crime (Reprodução / TV Anhanguera)\nO dono de um lava a jato, identificado como Miramar dos Santos Rocha, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (28), suspeito de atirar duas vezes contra um ex-funcionário, de 40 anos, em Goiânia. A vítima, que trabalha como lavador e polidor, ganhou há três dias na Justiça um acordo trabalhista contra o empresário no valor de R$ 12 mil. Ao POPULAR, a esposa do lavador disse que o marido está internado e passa por cirurgia.\nDurante a prisão, Miramar disse à TV Anhanguera que foi cobrado pelo pagamento e ameaçado pelo ex-funcionário, que estava com um canivete. Ao POPULAR, a defesa do empresário, representada pelos advogados Alexandre Siqueira e Camila Silva Santana, afirmou que seu cliente agiu em legítima defesa e que possui autorização para uso pessoal da arma de fogo. Acrescentou que "tomará todas as medidas cabíveis para demonstrar a licitude da conduta e a inocência de Miramar" (veja a nota completa no final).