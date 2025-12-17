O empresário Júnior Mendonça, de 41 anos, era proprietário da rede de lojas Lojão Top 20, com filiais em Palmas e Porto Nacional. Ele foi assassinado a facada após reagir a um assalto em uma de suas lojas em Taquaralto, na madrugada desta quarta-feira (17).\nMeu irmão morreu dentro do sonho dele. O rapaz entrou aqui de bicicleta, teve uma luta corporal. Meu irmão conseguiu imobilizar ele, mas quando foi pegar alguma coisa para amarrar, ele [o criminoso] pegou uma faca da loja, produto de venda, acertou meu irmão na artéria. Agora, destruiu toda a família, destruiu o sonho. A gente não sabe o que vai fazer agora. Estamos assimilando”, lamentou Fábio, irmão de Júnior Mendonça.\nPor meio de nota, a rede de lojas lamentou a morte do empresário e informou que, devido ao luto, a filial sediada em Taquaralto, região sul da capital, não abrirá. Júnior deixa a esposa e filhos.