Fátima Menezes contou que ela e a filha voltavam de uma festa íntima com apenas mulheres, organizada pela empresária e esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita (Arquivo Pessoal/ Fátima Menezes)\nA empresária Fátima Menezes, de 67 anos, protagonizou um momento inusitado que viralizou nas redes sociais após ser filmada pela filha, Lorena Resende, em Goiânia. Ao retornar de uma festa, a ex-primeira-dama de Quirinópolis enfrentou dificuldades com o sistema de reconhecimento facial do seu prédio, que não a identificava. Com bom humor diante da situação, Fátima comentou: 'Eu acho que estou bem normal. Mesmo colocando o rosto, falhou. Quase amanhecendo e a autenticação falhou'.\nAo POPULAR, Fátima Menezes contou que ela e a filha voltavam de uma festa íntima com apenas mulheres, organizada pela empresária e esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita. Segundo Fátima, a situação não é o seu habitual, 'mas aquilo é a vida'.