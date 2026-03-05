Com o espaço aéreo restrito nos Emirados Árabes Unidos (EAU), devido aos ataques do Irã às bases norte-americanas na região do Golfo Pérsico, a empresária goiana Nayara Araújo, de 34 anos, que estava em visita a Dubai juntamente com o marido, deixou o emirado nesta quarta-feira (4) por terra. O casal conseguiu cruzar a fronteira com Omã, onde conseguiu embarcar para Istambul (Turquia) e, de lá, seguiriam para o Brasil. “Até que enfim!”, publicou nas redes sociais ao chegar na capital turca.\nA jornada da empresária durou sete horas e foi compartilhada com seus seguidores pelas redes sociais. “A estrada é tranquila, mas a parte da burocracia na fronteira nos fez perder muito tempo”, diz.\nO voo de volta de Nayara e o marido estava marcado, inicialmente, para o próximo dia 7. “Ficamos acompanhando a situação dos voos e vimos que o nosso não sairia de lá tão cedo. Pelo andar das coisas, no mínimo, mais uma semana de espera para sair de lá”, explicou. Nayara explicou que, apesar do clima de tranquilidade vivenciado em Dubai, ela tinha medo da guerra escalar a qualquer momento. Também não podia ficar muito tempo longe da linha de produção de sua empresa.