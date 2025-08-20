Com a capacidade da célula do Aterro Sanitário de Palmas se aproximando do limite, a Prefeitura de Palmas homologou a licitação que escolheu uma empresa para fazer a ampliação do aterro. O valor previsto é de R$ 9,3 milhões.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 2ª Edição: Prefeitura homologa licitação e divulga empresa que vai ampliar Aterro Sanitário\nConforme a prefeitura, a vencedora da licitação foi a empresa Impermax Engenharia Ltda. O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (18). A obra será para a construção da sétima célula de disposição de rejeitos.\nOs serviços devem começar após a assinatura do contrato, mas a data não foi informada. A previsão da Prefeitura de Palmas é que a nova célula comece a receber os rejeitos ainda este ano, quando a utilizada atualmente atinja a capacidade máxima.