A Sancetur (Santa Cecília Turismo LTDA), que já opera o transporte coletivo em Palmas via contrato emergencial, foi declarada a vencedora da licitação para a concessão do serviço pelos próximos 20 anos. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (12). Em abril de 2025, a prefeitura firmou o contrato emergencial de R$ 196,2 milhões com a mesma empresa.\nA empresa, que utiliza o nome fantasia, Sistema de Ônibus Urbano (SOU), venceu o certame com uma proposta de valor por quilômetro rodado de R$ 13,00. O contrato prevê um investimento estimado em R$ 4,112 bilhões ao longo das duas décadas, com um custo operacional anual de aproximadamente R$ 205 milhões.\nO edital estabelece que a nova concessionária será responsável pela operação, manutenção da frota e implantação de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). A frota inicial prevista é de 200 veículos, equipados com ar-condicionado, sistemas de acessibilidade, bilhetagem eletrônica, monitoramento por GPS e informações em tempo real para os passageiros.