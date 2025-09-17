A Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), está ofertando vagas para um curso voltado ao empreendedorismo. As inscrições estão abertas gratuitas.\nA oportunidade é voltada para estudantes, microempreendedores, trabalhadores locais, profissionais liberais e pessoas interessadas em empreender ou expandir seus negócios, segundo a Setas. O curso será ministrado pelo orientador profissional do Sine, Aeronssaytt Gomes de Oliveira, em Palmas e no distrito de Luzimangues.\nO curso se chama 'Empreendedorismo - Transformando ideias em resultados' e acontecerá primeiro em Luzimangues, desta quarta-feira (17) até sexta-feira (19), das 19h às 22h. A carga horária é de nove horas e será ofertado no prédio do Sine no distrito. Clique aqui e se inscreva.