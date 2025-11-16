O policial civil aposentado, de 61 anos, suspeito de matar a facadas o idoso Antônio Celestino de Medeiros Neto, também de 61 anos, em uma distribuidora em Palmas, teria dito antes do crime que em “cara de homem não se batia”, conforme relatos de uma testemunha à Polícia Militar.\nO crime aconteceu na madrugada deste sábado (15), e o caso segue sob investigação da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O JTo e g1 tentam confirmar o nome do suspeito.\nA testemunha informou à PM, segundo boletim de ocorrência da corporação ao qual o JTo e o g1 tiveram acesso, que o suspeito chegou ao local acompanhado do filho e, durante discussão, teria dito a frase "em cara de homem não se batia". Pouco depois, o crime aconteceu.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Saiba detalhes da confusão que terminou em morte em uma distribuidora em Palmas