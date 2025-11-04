Marianne Silva e o esposo Diego Alves Belarmino (Marianne Silva/Arquivo pessoal)\n"Gentil, carinhoso e amoroso", essas são as lembranças que Marianne Silva tem do marido Diego Alves Belarmino, vítima de um acidente de trânsito em Araguaína. A batida aconteceu no final de semana após a noto que ele estava atingir uma caminhonete, além de Diego, outras duas pessoas morreram.\nSegundo Marianne, Diego trabalhava como eletricista e tinha o sonho de ser pai.\nMeu marido sempre foi um menino muito alegre, gostava de viver intensamente. Era amado por todos. Gentil, carinhoso, amoroso. Ele amava pescar. O sonho dele desde criança era ter uma moto e ser pai, mas, infelizmente não aconteceu".\nO acidente aconteceu no sábado (1º). Mateus Dias de Oliveira, de 17 anos, que estava na moto com Diego e Odilon Saraiva de Brito, de 82 anos, motorista da caminhonete, também morrem no local. Um vídeo registrou o momento em que a moto atinge a lateral e chega a levantar as duas rodas do veículo (veja acima).