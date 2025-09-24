O eletricista Deocleciano Pereira Dias, de 62 anos, morreu após receber uma descarga elétrica enquanto tentava retirar da tomada o celular que estava carregando. O acidente aconteceu em uma chácara em Porto Nacional, região central do estado, durante uma chuva.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Deocleciano chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de terça-feira (23).\nTrabalhador morre após levar choque e cair de uma altura de 10 metros enquanto fazia serviço em empresa\nEletricista morre após levar choque enquanto trabalhava em galeria de lojas em Palmas\nHomem que levou choque elétrico ao tocar em poste de iluminação pública na BR-153 morre no hospital\nDeocleciano era servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Prefeitura de Porto Nacional lamentou a morte e emitiu uma nota de pesar descrevendo o profissional como "dedicado" e que "atuava com comprometimento na função de eletricista".