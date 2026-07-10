Lourenço Miranda Ferreira, de 57 anos, está desaparecido há 13 dias. Segundo a filha, Amanda Karoline da Costa Rodrigues, ele foi visto pela última vez na noite de 27 de junho, após ir de bicicleta visitá-la em São Bento do Tocantins, no extremo norte do estado, na região do Bico do Papagaio.\nAmanda contou ao Jornal do Tocantins que o pai passou a noite na casa da família e chegou a assistir televisão. Na manhã seguinte, ao acordar, percebeu que ele havia desaparecido.\nQuando acordei, a porta da cozinha estava aberta. Entrei no quarto onde ele iria dormir e vi que ele não estava. Fui até o quintal e a bicicleta continuava lá, no mesmo lugar onde ele tinha deixado. Mas ele tinha desaparecido, ele nunca faria isso", relatou.\nLourenço é pai de três filhas, trabalha na roça e cuida de uma chácara localizada a cerca de seis quilômetros da cidade. Conforme a família, antes de desaparecer ele reclamou de fortes dores na barriga.