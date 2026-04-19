Alberlei Araújo e o enteado em momento juntos; “ele era pai de verdade”, relembra a esposa (Arquivo pessoal/Kawany Brito Ramos)\nA história de Alberlei Araújo da Silva, de 41 anos, com a companheira, Kawany Brito Ramos, de 22 anos, começa em um momento delicado e ganha, ao longo de três anos, contornos de parceria, afeto e construção de família. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Tocantins, Kawany resume o gesto que marcou a despedida: “Ele deu a vida pelo meu filho”.\nO encontro aconteceu durante uma temporada de praia. Kawany cuidava de dois filhos pequenos e atravessava dificuldades quando Alberlei entrou na sua vida. Com o tempo, a relação se fortaleceu e ganhou um novo centro: Danilo, ainda bebê quando os dois começaram a conviver.\nEle ensinou meu filho a conversar, a andar de bicicleta”, relembra. A convivência diária transformou o vínculo em algo que ultrapassava definições. Danilo passou a chamá-lo de pai e encontrou nele uma referência constante. “Tudo que ele usava, o Danilo queria usar também”, conta.