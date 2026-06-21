Frio deve seguir até a próxima quarta-feira (13) (Diomício Gomes/O Popular)\nSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rápida elevação das temperaturas superficiais no oceano Pacífico equatorial indica a formação do fenômeno El Niño, que pode provocar chuvas e temperaturas acima da média no inverno, que começa neste domingo (21).\nEm São Paulo, a estação deve ter média de chuva esperada de 130,5 mm, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.\nO inverno mais chuvoso desde o início das medições foi o de 2009, com 352,2 mm. Já o que registrou o menor acumulado foi o de 2017, com 61,6 mm. O dia 8 de setembro de 2015 foi o mais chuvoso do inverno com 69,3 mm de média na cidade.\nApesar da previsão de chuvas acima da média, é comum também haver eventos de estiagem, com períodos prolongados sem chuva e temperaturas mais elevadas. Por isso, devem ser observados dias com grande amplitude térmica.