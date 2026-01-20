O Edital Floresta Viva – Terras Indígenas prorrogou as inscrições até 27 de fevereiro e vai destinar R$ 8,8 milhões para projetos de restauração ecológica em Terras Indígenas localizadas nos estados do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. A iniciativa pretende apoiar ações de recuperação ambiental associadas ao fortalecimento econômico e social das comunidades indígenas.\nA chamada pública vai selecionar até quatro projetos voltados à restauração ecológica e ao fortalecimento das cadeias produtivas ligadas à restauração, com foco no desenvolvimento sustentável e na conservação dos territórios indígenas. Os recursos são financiados pela Fundação Bunge, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Agrícola Alvorada.\nAs organizações interessadas devem submeter as propostas por meio do site do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), responsável pela gestão técnica e financeira do edital. As inscrições ocorrem exclusivamente pela plataforma digital disponibilizada pelo fundo.