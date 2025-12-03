A Prefeitura de Palmas divulgou duas listas com mais de 4,4 mil placas de veículos que possuem multas de trânsito registradas na capital. Os editais de notificação estão no Diário Oficial do Município de segunda-feira (1°).\nSegundo a prefeitura, o primeiro edital possui 1.701 mil notificações e o segundo, 2.746. As pessoas físicas ou jurídicas proprietárias dos veículos autuados têm um prazo de até 30 dias, a partir da publicação, para identificar o condutor infrator ou apresentar defesa de atuação.\nVeja aqui o edital 95/2025\nVeja aqui o edital 96/2025\nPara realizar a defesa da autuação, o condutor infrator deverá ir à Autoridade de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Semob), com os seguintes documentos:\nRequerimento com a descrição das razões, datado e assinado;\nProvas admitidas em direito;