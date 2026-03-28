Jovens são motos na zona rural de Babaçulândia, no norte do estado (Reprodução/Instagram de Radar Tocantinense)\nJovens apareceram mortos a tiros na tarde desta sexta-feira (27) na zona rural de Babaçulândia, no norte do Tocantins. As informações são preliminares. Há indícios de execução e suspeita inicial de ligação com conflito agrário na região.\nConforme apuração do Jornal do Tocantins, as vítimas foram identificadas como Paulo Ricardo da Silva, de 26 anos, e Victor Yan de Sousa Silva, de 27 anos.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Dois homens são encontrados mortos em fazenda de Babaçulândia\nOs corpos estavam em uma estrada de acesso ao povoado Coco Salviano, próximo a uma propriedade rural. Moradores acionaram as forças de segurança após a localização das vítimas. Equipes isolaram a área para os primeiros levantamentos.