Dois homens invadiram uma casa e mataram a tiros um homem de 45 anos na noite desta terça-feira (21), no Setor Imperial, em Porto Nacional, região central do Tocantins. A vítima, identificada como Osmar Rodrigues de Almeida, morreu no local. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima relatou que estava na porta da residência quando os dois homens entraram no imóvel. Em seguida, eles caminharam até o quarto onde Osmar estava e efetuaram diversos disparos. Após o crime, a dupla fugiu a pé.\nQueda de avião em Palmas: investigação começa a apurar causas do acidente\nHomem é encontrado morto dentro de kitnet após invasão em Gurupi; Polícia Civil investiga\nQuem era Luciano, garçom e filho de vereador morto durante confusão em praia de Couto Magalhães