A Polícia Civil do Tocantins procura por Fernando Cardoso Paysan, de 44 anos, e Jaqueline dos Santos Silva, de 27 anos, suspeitos de aplicar golpes contra 22 idosos na região do Bico do Papagaio, no norte do estado. Segundo as investigações, eles se passavam por pessoas dispostas a ajudar as vítimas em procedimentos bancários, mas as induziam a contratar empréstimos e fazer transferências de dinheiro sem que soubessem o que estavam autorizando.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Dupla é suspeita de enganar idosos para fraudar empréstimo\nA dupla teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é considerada foragida. Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal de Araguatins.\nDe acordo com a Polícia Civil, os suspeitos abordavam principalmente idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e analfabetos. Eles ofereciam ajuda em serviços como recadastramento biométrico, atualização de benefícios e outros procedimentos bancários, ganhavam a confiança das vítimas e as acompanhavam até agências ou postos de atendimento.