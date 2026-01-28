Uma dupla de homens adultos acabou presa na tarde desta terça-feira (27), em Palmas, sob suspeita de integrar esquema que tentava aplicar golpe aproximado de R$ 380 mil com uso de documentos falsificados em nome de servidores públicos estaduais, segundo informações de autoridades policiais.\nA abordagem ocorreu dentro de uma agência bancária, no Jardim Aureny III, na região sul da capital, enquanto um dos suspeitos tentava contratar operação financeira fraudulenta em nome de terceiro.\nEquipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) trabalharam com apoio da Força Tática da Polícia Militar, da Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Araguaína e da Unidade de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal para conter os envolvidos no banco, conforme apurado.\nInfluenciadora que teve R$ 9,5 milhões bloqueados por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro vira ré