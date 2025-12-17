Um homem e uma mulher, de 21 e 35 anos, foram presos suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mandados de prisão foram cumpridos em Campos Lindos, no norte do estado, e o prejuízo das vítimas pode chegar a R$ 100 mil.\nA ação aconteceu durante a Operação Matusalém, da Polícia Civil. De acordo com a investigação, o grupo criminoso é de Estreito (MA), onde outros dois mandados de prisão também foram cumpridos. Em Campos Lindos, os suspeitos foram flagrados no momento em que aplicavam novos golpes.\nDe acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se aproveitavam da vulnerabilidade e do pouco conhecimento das vítimas, a maioria idosos, para fazer a contratação de empréstimos bancários. Parte do dinheiro era repassada às vítimas e outra parte era desviada para a quadrilha.