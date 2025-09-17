Duas pessoas foram presas suspeitas do roubo de joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil na cidade de Pedro Afonso, na região central do estado. Segundo a Polícia Civil, durante o crime, moradores foram feitos reféns.\nA Operação Joia Rara, realizada nesta terça-feira (16), investiga uma suposta quadrilha interestadual que estaria envolvida em roubos de joias. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nDurante a ação, policiais cumpriram dois mandados de prisão e cinco ordens de busca e apreensão nos estados do Tocantins e Pará. Também foram apreendidos veículos, munições, uma arma de fogo, um silenciador, celulares, tablets e outros materiais relevantes para a investigação.\nEntre os itens roubados está uma corrente de ouro que pesa 80,4 gramas e é avaliada em R$ 65 mil, e uma pulseira que pesa 30 gramas e custa R$ 17 mil. Até o momento, nenhuma joia foi recuperada. A polícia divulgou imagens das joias para ajudar nas buscas.