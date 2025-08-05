Gil Lindemberg Barbosa Valentin, 28 anos, e Luciano Francisco Dutra, 38 anos, foram condenados a 21 anos e sete meses de prisão, cada, pela morte de um adolescente de 16 anos. O crime aconteceu em abril de 2022. O corpo foi encontrado em maio do mesmo ano no Morro do Limpão, ponto turístico de Palmas.\nO julgamento do Tribunal do Júri terminou na noite desta segunda-feira (4). A sentença foi assinada pelo juiz Cledson Jose Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, na madrugada desta terça-feira (5). Conforme o documento, os réus foram condenados por homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Além das penas, a Justiça também determinou o pagamento de multa.\nA defesa de Luciano informou que irá recorrer e está confiante na "tese da negativa de autoria, fundamentada principalmente nos elementos de coação moral resistiva aos quais o Luciano foi submetido". O advogado ainda disse que Luciano sempre colaborou comas investigações e nunca foi faccionado ou teve problemas criminais que motivassem alguma participação de facção.