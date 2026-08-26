Dois homens foram condenados pelo assassinato de Luiz Sérgio Rodrigues, morto durante um ataque violento ocorrido em fevereiro de 2025, em Almas, região sudeste do Tocantins. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri de Dianópolis.\nCharles da Silva Abreu recebeu pena de 17 anos e 3 meses de prisão. Já Kaio Maycon Mendes dos Santos foi condenado a 14 anos e 3 meses. Os dois deverão cumprir a sentença, inicialmente, em regime fechado.\nO JTo tentou localizar as defesas dos réus, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nA acusação foi sustentada pelos promotores de Justiça Breno Simonassi, integrante do Núcleo do Tribunal do Júri do Ministério Público do Tocantins (MPNujuri), e Ênderson Flávio Costa Lima. Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público e reconheceram a prática de homicídio duplamente qualificado.