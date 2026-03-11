-Câmera de segurança (1.3324054)\nRosevaldo Pedrosa de Albuquerque Júnior e José Nadsons de Santana Júnior, investigados por serem os autores dos disparos que mataram o produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, em Miranorte, região norte do estado, morreram após um confronto com a polícia em Maceió (AL). A ação aconteceu durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão nesta terça-feira (10).\nO JTo tentou localizar os representantes dos investigados Rosevaldo Pedrosa e José Nadsons, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nO crime ocorreu no dia 7 de setembro de 2024, em uma pizzaria no centro de Miranorte, na região central do estado. Segundo a decisão judicial, Roberto Coelho de Sousa é apontado como mandante do assassinato devido a uma rivalidade comercial com José Geraldo. Os dois eram bastante conhecidos na cidade.