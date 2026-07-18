-Casal morre após queda de avião no Tocantins (1.3434590)\nDuas pessoas morreram e outra ficou ferida após uma aeronave cair, na manhã deste sábado (18), em uma região de chácaras na zona rural de Palmas. Conforme a Polícia Militar, o avião tinha decolado de um aeródromo com destino ao município de Redenção (PA) quando, pouco após a decolagem, perdeu altitude e colidiu contra o solo.\nVeja vídeo no JA1: Duas pessoas morrem após avião cair na zona rural de Palmas\nNa aeronave estavam o piloto e dois passageiros. As vítimas que morreram foram o médico Ederson da Silva, de 68 anos, e a esposa dele, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. Os nomes foram confirmados à TV Anhanguera pela Polícia Militar.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que as vítimas foram oficialmente identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) de Palmas.