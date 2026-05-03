Um vazamento de gás, neste sábado (2), provocou um início de incêndio e deixou dois feridos em uma lanchonete na Via Lago, em Araguaína, região norte do Tocantins.\nO Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas foram atingidas pelas chamas. Um dos feridos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto a segunda vítima recebeu atendimento dos bombeiros e estava consciente, com queimaduras de 1º grau no braço direito e na região lateral direita da face, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína.\nSeis pessoas são resgatadas após canoa virar em Lago de Palmas\nEstudantes de assentamento no interior do Tocantins atravessam rio à nado para estudar\nFilho de médico é encontrado morto em fazenda, em Goiatuba\nA Prefeitura de Araguaína informou que, em conjunto com a Associação dos Comerciantes da Via Lago, seguirá acompanhando o caso.