-VÍDEO: Drone com câmera térmica auxiliando nas buscas no Rio Meia Ponte (1.3387141)\nAs buscas por uma mulher arrastada por uma enxurrada no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, continuam nesta terça-feira (17). De acordo com o major Guilherme Lisita, comandante da operação realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), cerca de 15 bombeiros, cinco viaturas, botes e drone com câmera térmica participam das buscas, e avançam ao longo do córrego Botafogo até a região do Rio Meia Ponte. O desaparecimento ocorreu nesta segunda-feira (16), por volta das 18h20.\nConforme informações do major, as equipes retomaram as buscas pela mulher — identificada preliminarmente como Jane Kelly — dentro do canal da Marginal Botafogo e seguiram pelo curso do córrego abaixo da canalização. De acordo com Lisita, os bombeiros passaram pelas áreas de confluência com os córregos Anicuns e Capim Puba e avançaram em direção ao Rio Meia Ponte. O perímetro de busca chegou até a ponte do Setor Goiânia 2, nas proximidades do rio.