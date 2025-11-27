Os motoristas tocantinenses que tenham veículos com placas de final 6 a 8 devem ficar atentos ao prazo de quitar o licenciamento, que termina neste domingo (30). O pagamento é obrigatório e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).\nO Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO) alerta aos usuários que os veículos com placas de final 9 e 0 têm até o dia 15 de dezembro.\nTodo o processo pode ser realizado on-line, sem custo adicional e sem a necessidade de ir até uma unidade do Detran/TO.\nComo emitir o boleto\nO boleto para pagamento pode ser acessado no site de serviços do Detran. O proprietário deve inserir a placa do veículo e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Depois, pode emitir a guia de pagamento.\nApós pagar a taxa do licenciamento, o usuário pode emitir o CRLV-e, que ficará disponível em formato digital e poderá ser impresso.