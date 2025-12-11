Os donos de veículos com placas de 0 a 9 têm até segunda-feira (15) para pagar licenciamento no Tocantins sem multas e juros. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) alerta os usuários que taxa é obrigatória e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).\nComo emitir o boleto\nO boleto para pagamento pode ser acessado por meio do site de serviços do órgão. Por isso, não é preciso ir até as unidades do Detran. Clique aqui para acessar\nO proprietário vai inserir a placa do veículo e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Depois, é possível emitir a guia de pagamento.\nApós pagar a taxa do licenciamento, o usuário pode emitir o CRLV-e, que ficará disponível em formato digital.\nPneus e chuva: saiba o que observar na hora de pegar a estrada no período chuvoso