Os donos de veículos registrados no Tocantins com placas de finais 1 a 5 devem ficar atentos ao prazo de pagamento do licenciamento, que termina nesta sexta-feira (31). A taxa é obrigatória e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).
O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO) alerta os usuários de que os veículos com placas de final 6 a 8 têm até o dia 30 de novembro. Já os de final 9 e 0 têm prazo até o dia 15 de dezembro.
Todo o processo pode ser feito de forma on-line, sem custo adicional e sem a necessidade de ir até uma unidade do Detran/TO.
Como emitir o boleto
O boleto para pagamento pode ser acessado por meio do site de serviços do órgão. Por isso, não é preciso ir até as unidades do Detran. Clique aqui para acessar